Nad polskimi miastami powstaną specjalne strefy. Chodzi o latanie

Projekt zakłada zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące nad obszarami miast.

Jak informuje PAP, według projektu zakazy i ograniczenia lotów nie będą już wyznaczane według granic administracyjnych miast. "Strefa R", na obszarze której będą obowiązywały przepisy, dotyczyć ma największych miast i miejsc o gęstej zabudowie. Obecnie brane były pod uwagę obszary niezurbanizowane, więc resort chce bardziej precyzyjnych zasad.

Ministerstwo tłumaczy, że w ten sposób dostosuje przepisy do aktualnych potrzeb użytkowników przestrzeni powietrznej oraz ujednolici zasady z unijnymi wymogami.

Aktualne określenie granic obszarów zakazów i ograniczeń lotów nad miastami powoduje, że znaczne obszary przestrzeni powietrznej wyznaczone nad terenami pozostającymi w granicach administracyjnych miast, które pozostają terenami niezbudowanymi lub nie są terenami o gęstej zabudowie (…) pozostają niedostępne dla użytkowników przestrzeni powietrznej – czytamy w uzasadnieniu.

Nowe "strefy R" obejmą największe polskie miasta: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze.

Ich granice będą uwzględniały dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i będą oparte na prostych figurach geometrycznych.

Według planów przepisy wejdą w życie 16 kwietnia 2026 r.

Adam Bednarek 21.10.2025 10:49

