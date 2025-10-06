#B69AFF
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy

Październik 2025 r. to ważny moment dla polskich pasażerów tanich linii lotniczych. Ryanair wreszcie udostępnił najpopularniejszą w Polsce metodę płatności online - BLIK.

Albert Żurek
BLIK Ryanair
Ryanair to jeden z najczęściej wybieranych przewoźników przez Polaków. Do tej pory klienci mogli płacić głównie kartą, co nie należy do najwygodniejszych rozwiązań. Trzeba podać cały zestaw danych: numer karty, termin ważności, imię i nazwisko posiadacza oraz kod zabezpieczający CVV. Teraz wystarczy wpisać sześciocyfrowy kod.

BLIK w ofercie Ryanair - za bilety lotnicze zapłacisz kodem

BLIK jest dziś w Polsce niemal wszechobecny, choć wciąż zdarzają się zagraniczne sklepy i usługodawcy, którzy go nie obsługują. Do tej pory należał do nich Ryanair – co dla wielu pasażerów było uciążliwe.

Na szczęście od października 2025 r. ograniczenie znika. To świetna wiadomość, bo z BLIK-a korzysta już ponad 16 mln Polaków. Dla wielu to podstawowa metoda płatności w internecie.

BLIK w Ryanair

Jak działa BLIK w Ryanair?

Tak jak w innych sklepach internetowych. Nowa opcja jest dostępna zarówno na stronie Ryanaira, jak i w aplikacji mobilnej. Po wybraniu lotu, miejsc, bagażu i dodatków wystarczy w zakładce płatności zaznaczyć BLIK – przewoźnik przypiął go na samą górę listy i domyślnie podsuwa jako główną opcję.

Wciąż trzeba podać adres rozliczeniowy: miejsce zamieszkania, miasto oraz kraj - tak jak przy płatności kartą lub PayPalem. Po kliknięciu "Zapłać teraz" na stronie lub w aplikacji zostaniemy przeniesieni do zakładki, w której wpisujemy 6-cyfrowy kod BLIK.

Tak prosto jeszcze nie było - BLIK w Ryanair to coś na co czekaliśmy

Wprowadzenie BLIK do oferty Ryanair jest świetną opcją dla podróżujących z Polski. Dla większości osób BLIK jest wygodniejszy niż podawanie danych karty i działa błyskawicznie.

Jest jednak jeden haczyk. Płacąc BLIK-iem, nie skorzystamy z opcji chargeback, która pozwala szybko odzyskać środki w momencie problemów płatności. Dlaczego? To funkcja dostępna wyłącznie dla kart płatniczych. Na szczęście to opcja przydatna raczej w wyjątkowych sytuacjach.

Obrazek główny: Markus Mainka / Shutterstock.com

Albert Żurek
06.10.2025 16:41
Tagi: BLIKlinie lotniczeRyanairSamoloty
