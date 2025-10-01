#B69AFF
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący

To jedno z najnowocześniejszych centrów symulatorowo-treningowych w Europie. Tak zachwala krakowską inwestycję Ryanair.

Adam Bednarek
Nowoczesne Centrum Symulatorowo-Treningowe to inwestycja o wartości ponad 130 mln euro. W Krakowie Ryanair będzie szkolić nawet 500 osób dziennie. Nie tylko pilotów, ale też mechaników lotniczych i załogę pokładową.

Po raz pierwszy w Polsce wykorzystywane są dwa hydrauliczne symulatory Boeing 737-8200 Gamechanger

W centrum adepci mogą korzystać też z treningowego kadłuba samolotu, a w grudniu dołożone zostaną dwa kolejne symulatory (docelowo ma być 8 hydraulicznych i dwa stacjonarne). Jak zaznacza woj. małopolskie, nowa inwestycja jest pierwszą tego typu w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Z dumą otwieramy w Krakowie jedno z najnowocześniejszych centrów symulatorowo-treningowych w Europie, gdzie będziemy szkolić kadry lotnicze z całego kontynentu. Ta inwestycja o wartości ponad 100 mln euro to kolejny dowód na to, jak strategiczne znaczenie ma Polska i Kraków dla rozwoju Grupy Ryanair w regionie. Otwarcie Centrum łączy się w czasie z 20-leciem Ryanair na lotnisku w Krakowie. Od czasu pierwszego lotu jesienią 2005 roku Ryanair urósł do pozycji największego przewoźnika w Europie. W tym roku, jako pierwsza linia lotnicza na świecie, możemy pochwalić się rekordowym wynikiem 200 mln pasażerów przewiezionych w ciągu roku. W Polsce bazujemy obecnie 44 samoloty i przewozimy prawie 19 milionów pasażerów rocznie. W tym samym czasie Kraków stał się jednym z czołowych graczy w europejskim lotnictwie i największą bazą Ryanair w regionie – powiedział Michael O’Leary, prezes Grupy Ryanair.

Marszałek Łukasz Smółka dodał, że centrum stworzy nowe miejsca pracy (w sumie 150 stanowisk dla "wysoko wykwalifikowanej kadry), a także umożliwi transfer najnowocześniejszych technologii do stolicy Małopolski. Dzięki temu przyciągnie na szkolenia osoby z całej Europy Środkowo-Wschodniej.

- Otwarcie nowoczesnego centrum szkoleniowego Ryanair w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska stanowi kolejny ważny krok w rozwoju całego regionu. Inwestycja wzmacnia markę Krakowa i lotniska na arenie międzynarodowej, jednocześnie przyczyniając się do kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki temu możliwy jest dalszy rozwój branży lotniczej, podnoszenie standardów bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu podróży pasażerów – przekonuje Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

Krakowskie lotnisko stale się rozwija

Lotnisko w Krakowie ogłosiło przetarg na budowę terminalu T6, który zwiększy przepustowość do 19 mln pasażerów rocznie. Szczególnie skomplikowaną operacją może być budowa nowej drogi startowej. Istnieje ryzyko, że trzeba będzie zamknąć cały port aż na 3 miesiące.

Adam Bednarek
01.10.2025 18:58
