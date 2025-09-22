Kraków-Balice będą gigantycznym lotniskiem. 19 mln pasażerów rocznie

Ładowanie...

Kwestia rozbudowy lotniska w Balicach to temat, który od lat pozostaje w fazie planowania, a nie realizacji. Projekt budowy nowej drogi startowej jest kluczowy dla długoterminowego rozwoju portu, ponieważ pozwoliłby na obsługę większych samolotów i zwiększenie przepustowości, jednak napotyka na poważne przeszkody. Główne problemy to przedłużające się procedury administracyjne oraz protesty części mieszkańców, co sprawia, że na ten moment projekt pozostaje zablokowany na etapie formalnym.

Jednocześnie port nie zwalnia tempa w innych obszarach modernizacji. Trwają prace nad przebudową dawnego terminala cargo na tymczasową strefę oczekiwania dla pasażerów (Pre-Boarding Zone), która ma być gotowa do kwietnia 2026 r. Znacznie bardziej skomplikowana jest kwestia problemów z mgłą, które regularnie paraliżują krakowskie lotnisko.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom system ILS kategorii III nie zostanie zainstalowany na obecnej drodze startowej – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wydał negatywną rekomendację, uznając że konieczne dogęszczenie świateł (z odstępów 30 m do 15 m) byłoby zbyt ryzykowne dla wysłużonej nawierzchni. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje wprawdzie instalację nowego systemu ILS w połowie 2026 r., ale będzie on działał nadal w kategorii I, dopóki nie powstanie nowa droga startowa z odpowiednią infrastrukturą

Kraków Airport wystartował również z największym w swojej historii przetargiem dotyczącym rozbudowy terminalu pasażerskiego. Informacje o planowanej inwestycji w zachodnią część terminalu T6 zostały oficjalnie przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Rozbudowa Balic. Cel to 19 mln pasażerów

Prezes Zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek nie kryje zadowolenia z rozpoczęcia długo oczekiwanej inwestycji. - To dla mnie ogromna radość, że zaczynamy tak długo wyczekiwaną przez pasażerów inwestycję – podkreśla w komunikacie przekazanym przez krakow.pl.

Włoszek zauważa również, że pozycja lidera wśród dużych lotnisk europejskich pod względem tempa rozwoju nakłada na zarząd obowiązek zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Nowy obiekt zostanie usytuowany między obecnym budynkiem terminalu a drogą prowadzącą do wieży kontroli lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Obecnie funkcjonujący terminal pasażerski oferuje 55 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Po zakończeniu budowy Balice zyskają dodatkowe 44,5 tysiąca metrów kwadratowych na czterech kondygnacjach.

Parter zostanie przeznaczony na halę odbioru bagażu oraz strefę przylotów non-Schengen, podczas gdy pierwsze piętro pomieści poczekalnie przedodlotowe i strefę komercyjno-gastronomiczną. Drugie piętro zarezerwowano na Business Lounge, a kondygnacja podziemna będzie służyć jako przestrzeń dla szatni, magazynów i pomieszczeń technicznych.

Szczególną uwagę poświęcono strefie kontroli paszportowych dla ruchu non-Schengen. Planowane są 32 stanowiska kontroli i 10 bramek ABC do automatycznej kontroli dokumentów przy przylotach oraz 22 stanowiska i 10 bramek ABC przy odlotach. Te rozwiązania mają znacząco przyspieszyć proces odprawy pasażerów i zmniejszyć kolejki w strefach kontrolnych.

Kiedy rozbudowa Balic dojdzie do skutku?

Zgodnie z przekazanymi informacjami przetarg na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych zostanie ogłoszony 22 września, a termin składania ofert upływa 13 listopada 2025 r.

Janusz Krupiński - członek zarządu Kraków Airport - ujawnił konieczność gruntownej weryfikacji pierwotnych planów rozbudowy. - Pierwotne założenia rozbudowy terminalu, które zostawili nasi poprzednicy, musiały zostać gruntownie zweryfikowane – wyjaśnia. Dodał, że pierwotne plany zakładały przepustowość 12 milionów pasażerów rocznie po ukończeniu wszystkich etapów, podczas gdy już w tym roku lotnisko obsłuży około 13 milionów podróżnych.

Zarząd lotniska opracował przemyślaną strategię realizacji kolejnych faz rozbudowy. Po oddaniu do użytku zachodniej części terminalu T6 planowane jest wyburzenie obiektu dawnego cargo i budowa wschodniego skrzydła terminalu T7 w tym miejscu. Ostatnim etapem będzie modernizacja obecnie istniejącego obiektu T5. Takie etapowanie ma zapewnić sukcesywne zwiększanie przepustowości terminalu bez pogorszenia warunków podróżowania dla pasażerów podczas trwania budowy.

Zachodnia część terminalu zostanie oddana do użytku w 2029 r., natomiast cały rozbudowany i zmodernizowany terminal będzie służył pasażerom od 2031 r. Ta ambitna inwestycja ma umocnić pozycję Kraków Airport jako jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie Środkowej.

Oliwier Nytko 22.09.2025 07:55

