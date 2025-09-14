Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani

Ładowanie...

Samolot linii Enter Air przylatujący z Antalii, wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni – potwierdziło incydent krakowskie lotnisko na swoim facebookowym profilu.

Wszystkie służby lotniskowe natychmiast podjęły działania – trwa ewakuacja pasażerów. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało.

REKLAMA

Operacje lotnicze zostały wstrzymane do godz. 18:00. Samoloty zostały przekierowane na lotnisko w Katowicach. Mowa tu o rejsach:

LX 1372 Swiss z Zurychu

FR 3038 Ryanair z Wenecji Treviso

LO 6644 PLL LOT z Palermo

FR 2175 Ryanair z Memmingen

W6 2030 Wizz Air z Bazylei

FR 3038 Ryanair z Wenecja Treviso

FR 6311 Ryanair z Oslo Torp

Opis zdarzenia pojawił się również na profilu Enter Air. Zwrócono uwagę na bardzo trudne warunki pogodowe w postaci ulewnego deszczu. Samolot "zjechał na nieutwardzoną część lotniska poza drogą kołowania" – czytamy.

W rozmowie z portalem fly4free.pl jedna z pasażerek lotu relacjonowała, że samolot zachował się tak, jak auto, które wpadło w poślizg. "Nie było jakoś drastycznie" - przyznała.

Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. To jednak wyjątkowo trudny tydzień dla polskich lotnisk

W sobotę Port Lotniczy Lublin został czasowo zamknięty z powodu nieplanowanej aktywności wojskowej nad wschodnią granicą Polski, wcześniej w tygodniu trzeba było zamknąć cztery krajowe lotniska w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Takie incydenty niestety się zdarzają i lotniska muszą być gotowe na nadzwyczajne okoliczności, co nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z kumulacją niefortunnych zdarzeń.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Adam Bednarek 14.09.2025 16:46

Ładowanie...