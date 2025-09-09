Lotnisko w Poznaniu żegna małe tubki. Wreszcie wejdziesz bez kombinowania

Ładowanie...

Sygnały, że w Poznaniu są gotowi, wysyłane były od co najmniej kilkunastu dni, ale potrzebna była zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zielona lampka najwyraźniej się zapaliła, o czym donosi fly4free.pl. "Oficjalne zniesienie limitu płynów w bagażu podręcznym ma nastąpić 9 września około południa" – czytamy. Czekamy więc tylko na potwierdzenie lotniska. Ci, którzy odlatywali rano lub lada moment wejdą na pokład, prześwietlani są jeszcze na starych zasadach. To się nazywa mieć pecha - tak blisko, a jednak tak daleko.

Kiedy jednak doczekamy się ogłoszenia zmian, pasażerowie będą mogli wnieść na pokład butelki o pojemności do 2 l. Przelewanie płynów do 100 ml tubek stanie się przeszłością, dokładnie tak, jak miało to miejsce w Krakowie.

Ciekawe, czy zmiana od razu przejdzie bezproblemowo. Jeden z członków naszej redakcji odlatywał z krakowskiego lotniska w dniu zniesienia limitów. Z jego relacji wynikało, że pierwszy dzień funkcjonowania nowych zasad był lekko chaotyczny. Według niego konsternację wzbudziło opakowanie musu, które miało większą pojemność niż 100 ml i kontrolujący nie wiedzieli, jak go traktować, ale na szczęście został z nim przepuszczony. Czekamy więc na pierwsze relacje z Poznania.

Nie wszędzie będą skanery

Poznań jest drugim lotniskiem i odlatywanie będzie nieco wygodniejsze, skoro skończy się nie tylko wyciąganie elektroniki, ale też konieczność posiadania płynów w bardzo małych opakowaniach. Tyle że nie wszystkie lotniska od razu pójdą tym śladem. Niektóre już szykują nowe urządzenia, ale w wielu miejscach trzeba będzie czekać. Np. Katowice zdążyły potwierdzić, że skanery zamontowane zostaną dopiero w drugiej połowie 2026 r.

Kto następny? Najbliżej niby jest Lublin, który urządzenia już ma i to od dawna. Tam kłopotem są jednak certyfikaty.

AKTUALIZACJA

Lotnisko w Poznaniu potwierdziło zniesienie limitów i pełne wdrożenie nowych skanerów. "Od teraz lecąc z Lotniska Poznań-Ławica możecie zabrać ze sobą płyny w opakowaniach nawet do 2 litrów - bez konieczności wyjmowania ich podczas kontroli bezpieczeństwa. To samo dotyczy elektroniki i kosmetyków" - napisano w komunikacie.

Adam Bednarek 09.09.2025 08:36

