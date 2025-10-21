Oppo szykuje hit. Potężny aparat i jeszcze mocniejsza bateria

Ładowanie...

Wielkimi krokami zbliża się premiera serii Oppo Reno15, a najnowszy przeciek z Chin ujawnia niemal wszystko, co trzeba wiedzieć o tych smartfonach. Na czele stawki stoi model Pro Max, który może zrewolucjonizować segment mobilnej fotografii. Oto co wiemy o nowej serii.

REKLAMA

Trzy modele, trzy rozmiary, jeden lider

Oppo planuje wypuścić 4 modele: Reno15, Reno15 Pro i Reno15 Pro Max. Ich światowa premiera ma nastąpić na początku 2026 r., choć w Chinach urządzenia zadebiutują jeszcze przed końcem tego roku. Do globalnej sprzedaży mają trafić tylko 2 pierwsze modele – Pro Max ma pozostać ekskluzywny dla rynku chińskiego. Nie jest to jednak potwierdzona informacja, więc istnieje szansa, że ten model także zadebiutuje międzynarodowo. Byłby to bardzo logiczny ruch ze strony Oppo.

Pod względem rozmiarów nowa seria prezentuje się następująco: Reno15 otrzyma ekran o przekątnej 6,31 cala, Pro wersja urośnie do 6,59 cala, a największy z nich, Pro Max, zaoferuje aż 6,78 cala. Ten ostatni wyróżni się również ekranem o rozdzielczości 1,5K z technologią LTPO oraz ultracienkimi ramkami z każdej strony.

Oppo Reno15 Pro Max: potwór do zdjęć

Najwięcej emocji budzi jednak zaplecze fotograficzne modelu Pro Max. Smartfon zostanie wyposażony w główny aparat 200 MP z sensorem Samsung ISOCELL HP5, który ma zapewnić niespotykaną dotąd jakość obrazu. Do tego dochodzą 2 dodatkowe obiektywy: 50 MP ultraszerokokątny oraz 50 MP teleobiektyw peryskopowy – oba bazujące na sensorze Samsung ISOCELL JN5. Taki zestaw sprawia, że Reno15 Pro Max może stać się jednym z najciekawszych fotograficznych smartfonów na rynku.

Na froncie znajdziemy 50 MP aparat do selfie, który według przecieków również zaoferuje wysoką jakość obrazu, nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

LTPO, Dimensity 9400 i ogromna bateria

Nowy Oppo Reno15 Pro Max to jednak nie tylko zdjęcia. Urządzenie ma być napędzane przez procesor MediaTek Dimensity 9400. Jest to topowy układ najnowszej generacji, który ma zapewnić nie tylko płynną pracę, ale też efektywne zarządzanie energią. A tej nie zabraknie – smartfon ma być wyposażony w potężną baterię o pojemności około 6500 mAh. To znacznie więcej niż standardowe wartości w tej klasie urządzeń.

Warto również wspomnieć o konstrukcji. Pro Max otrzyma metalową ramkę, co nada mu nie tylko elegancji, ale też większej wytrzymałości. Z kolei podstawowy Reno15 ma być wyjątkowo lekki i smukły, choć kosztem mniejszego akumulatora.

Kiedy premiera?

Choć Oppo nie potwierdziło jeszcze oficjalnej daty premiery, wszystko wskazuje na to, że nowa seria zadebiutuje w Chinach jeszcze przed końcem 2025 r. Modele Reno15 i Reno15 Pro mają następnie trafić do sprzedaży międzynarodowej na początku 2026 r.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Oppo nie zamierza zwalniać tempa. Reno15 Pro Max to ambitny projekt, który może namieszać na rynku smartfonów premium. Potężne podzespoły, aparat 200 MP i ogromna bateria to przepis na urządzenie, które z powodzeniem może rywalizować z topowymi modelami innych gigantów. Jeśli informacje się potwierdzą, szykuje się jedna z najciekawszych premier początku przyszłego roku.

*Grafika wprowadzająca przedstawia model Oppo Reno14

REKLAMA

Marcin Kusz 21.10.2025 21:37

Ładowanie...