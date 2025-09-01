Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze

Ładowanie...

Nowy Oppo A6 Max to przykład na to, że nawet duża bateria nie musi iść w parze z grubą i ciężką obudową. Urządzenie ma zaledwie 7,7 mm grubości i waży tylko 198 g, a mimo to skrywa akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Dzięki technologii szybkiego ładowania 80 W telefon osiąga 50 proc. energii w ciągu zaledwie 24 min.

Ekran OLED i ekstremalna wytrzymałość

Na froncie znajdziemy 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2800 × 1280 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz i jasnością sięgającą aż 1600 nitów. Co ważne, ekran działa nawet wtedy, gdy mamy mokre dłonie. Całość została dodatkowo zabezpieczona autorskim szkłem Crystal Shield Glass, które zwiększa odporność na uszkodzenia.

Smartfon imponuje też swoją odpornością na wodę i kurz. Oppo chwali się, że A6 Max spełnia normy IP66, IP68 i IP69, co oznacza odporność nie tylko na zanurzenie w wodzie, ale też na silne strumienie wody pod ciśnieniem.

Wydajność na poziomie premium

Sercem A6 Max jest procesor Snapdragon 7 Gen 3, wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Aby utrzymać stabilność pracy pod obciążeniem, zastosowano system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 5200 mm².

Smartfon wyposażono również w zaawansowany chip Shanhai Communication, który poprawia stabilność połączeń. Na pokładzie nie zabrakło NFC, dual-band GPS, trójzakresowego systemu Beidou i wsparcia dla komunikacji offline. Producent podkreśla, że urządzenie dobrze radzi sobie także w warunkach wysokich temperatur. Potwierdza to certyfikat SGS.

Przyzwoite aparaty

Z przodu znalazł się 32-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu – 50 MP główny aparat oraz 2 MP sensor monochromatyczny. Oppo zadbało też o dźwięk – A6 Max posiada ekstremalnie głośne głośniki, które według producenta mogą osiągać nawet 300 proc. standardowej głośności, co może okazać się bardzo przydatne np. w plenerze czy przy pracy na budowie. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach wykończenia: Streamer White (szklane plecki) i Rock Mist Blue (z włókna szklanego).

Oppo A6 Max w wariancie 8/256 GB został wyceniony w Chinach na 1599 juanów, co po przeliczeniu daje około 815 zł. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy model ten trafi na rynki międzynarodowe, w tym do Polski. Jedno jest natomiast pewne – Oppo A6 Max może spokojnie rywalizować ze smartfonami z wyższej półki, przynajmniej pod względem wytrzymałości i czasu pracy na baterii.

Marcin Kusz 01.09.2025 21:23

