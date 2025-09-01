/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze

Nowy średniopółkowy smartfon może pochwalić się wyjątkowo pojemną baterią, wyświetlaczem OLED oraz niespotykaną w tym segmencie odpornością – certyfikacją IP69. Oppo zaszalało.

Marcin Kusz
Oppo A6 Max to smartfon z baterią 7000 mAh i IP69 za około 800 zł
REKLAMA

Nowy Oppo A6 Max to przykład na to, że nawet duża bateria nie musi iść w parze z grubą i ciężką obudową. Urządzenie ma zaledwie 7,7 mm grubości i waży tylko 198 g, a mimo to skrywa akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Dzięki technologii szybkiego ładowania 80 W telefon osiąga 50 proc.  energii w ciągu zaledwie 24 min.

REKLAMA

Ekran OLED i ekstremalna wytrzymałość

Na froncie znajdziemy 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2800 × 1280 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz i jasnością sięgającą aż 1600 nitów. Co ważne, ekran działa nawet wtedy, gdy mamy mokre dłonie. Całość została dodatkowo zabezpieczona autorskim szkłem Crystal Shield Glass, które zwiększa odporność na uszkodzenia.

Smartfon imponuje też swoją odpornością na wodę i kurz. Oppo chwali się, że A6 Max spełnia normy IP66, IP68 i IP69, co oznacza odporność nie tylko na zanurzenie w wodzie, ale też na silne strumienie wody pod ciśnieniem.

Wydajność na poziomie premium

Sercem A6 Max jest procesor Snapdragon 7 Gen 3, wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Aby utrzymać stabilność pracy pod obciążeniem, zastosowano system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 5200 mm².

Smartfon wyposażono również w zaawansowany chip Shanhai Communication, który poprawia stabilność połączeń. Na pokładzie nie zabrakło NFC, dual-band GPS, trójzakresowego systemu Beidou i wsparcia dla komunikacji offline. Producent podkreśla, że urządzenie dobrze radzi sobie także w warunkach wysokich temperatur. Potwierdza to certyfikat SGS.

Przyzwoite aparaty

Z przodu znalazł się 32-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu – 50 MP główny aparat oraz 2 MP sensor monochromatyczny. Oppo zadbało też o dźwięk – A6 Max posiada ekstremalnie głośne głośniki, które według producenta mogą osiągać nawet 300 proc. standardowej głośności, co może okazać się bardzo przydatne np. w plenerze czy przy pracy na budowie. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach wykończenia: Streamer White (szklane plecki) i Rock Mist Blue (z włókna szklanego).

Przeczytaj także:

REKLAMA

Oppo A6 Max w wariancie 8/256 GB został wyceniony w Chinach na 1599 juanów, co po przeliczeniu daje około 815 zł. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy model ten trafi na rynki międzynarodowe, w tym do Polski. Jedno jest natomiast pewne – Oppo A6 Max może spokojnie rywalizować ze smartfonami z wyższej półki, przynajmniej pod względem wytrzymałości i czasu pracy na baterii.

REKLAMA
Marcin Kusz
01.09.2025 21:23
Tagi: BaterieOppoSmartfony
Najnowsze
21:23
Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze
Aktualizacja: 2025-09-01T21:23:59+02:00
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
15:59
OpenAI i Anthropic przeprowadziły testy bezpieczeństwa swoich czatbotów. Wyniki były bombowe
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:33+02:00
15:59
Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:00+02:00
15:36
Wojsko wyjechało na ulice. Jest ważny apel
Aktualizacja: 2025-09-01T15:36:59+02:00
14:46
Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS
Aktualizacja: 2025-09-01T14:46:07+02:00
14:34
Apple umieszcza cztery urządzenia na czarnej liście. Już ich nie naprawisz
Aktualizacja: 2025-09-01T14:34:39+02:00
14:04
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:25+02:00
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA