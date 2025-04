Potwór, nie smartfon. Ma dwa nietypowe przyciski

Pierwszy został określony jako szybki (quick button), znajdziemy go na prawej krawędzi i jest to bardziej płytka dotykowa aniżeli przycisk. Służy ona do sterowania aparatem, zupełnie tak jak to było w Oppo Find X8 Pro (oraz jest w serii iPhone 16). Natomiast na lewej krawędzi mamy nowy przycisk skrótów, który zastąpił fizyczny suwak służący do zmiany trybu głośności. Ta opcja przeszła z urządzeń OnePlus do Oppo, ale teraz została zastąpiona wielkofunkcyjnym przyciskiem również wyciągniętym z iPhone’a.