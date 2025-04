Bitwa na pojemność baterii w smartfonach rozpoczęta. To już prawdziwe szaleństwo

Smartfony mają też oferować wsparcie technologii szybkiego ładowania o mocy 100 W po kablu oraz bezprzewodowego o mocy od 50 do 80 W. Co prawda przeciek nie wskazuje dokładnych modeli oraz marek, natomiast możemy oczekiwać, że będą to propozycji popularniejszych firm. Takie ogniwa jednak mają trafiać do większych urządzeń z ekranami o przekątnej 6,8 czy 6,9 cala. Bardziej kompaktowe urządzenia typu OnePlus 13T z wyświetlaczami 6,3 cala mają mieć nieco mniejsze, choć wciąż pojemne ogniwa 6200 mAh. Zmiany dotkną także innych producentów takich jak Samsung - Galaxy S26 Ultra również powinien oferować bardzo pojemną baterię.