Pokazali etui do nowego iPhone'a 17 Pro. Telefon Apple'a będzie paskudny

Od dłuższego czasu do sieci trafiają kolejne doniesienia, które są zgodne co do wyglądu nadchodzących urządzeń Apple’a. Wrześniowa premiera serii iPhone 17 nie zaskoczy nas faktem, że smartfony będą wyposażone w ogromne wyspy na tylnym panelu ukrywające system trzech obiektywów. Apple porzuci stylistkę, która była stosowana począwszy od 2019 roku, kiedy zadebiutował iPhone 11 Pro, czyli pierwszy iPhone z trzema obiektywami.