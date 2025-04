Załadowali pięć samolotów iPhone'ami. Tak Apple ratuje ceny smartfonów

Choć większość iPhone'ów i produktów Apple'a składana jest w Chinach, w 2017 roku Apple uruchomił fabryki w Indiach. Przeniesienie części produkcji do Indii było pokłosiem napięć politycznych pomiędzy USA i Chinami oraz sposobem na uodpornienie łańcucha dostaw na nieoczekiwane zjawiska i sytuacje, takie jak pandemia COVID-19. Obecnie w Indiach produkuje się 14 proc. iPhone'ów, lecz Apple planuje rozszerzenie produkcji do 2028 roku, której efektem ma być co czwarty iPhone z etykietą "Assembled in India".