Apple spadł z rowerka. Nie jest już najbardziej wartościową firmą na świecie

Już na początku tego roku przez krótki czas Microsoft mógł poszczycić się pozycją numer 1, jeśli chodzi o najwyższą kapitalizację, natomiast obecne zmiany rankingu są wynikiem tego, że w ciągu ostatniego tygodnia akcje Apple’a gwałtownie spadły o ok. 23 proc. - w ubiegłą środę było to 863 zł za akcję natomiast dziś to już 697,50 zł. Tym sposobem Apple stracił ok. 700 mld dolarów w wartości rynkowej.