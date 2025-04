Ile będzie kosztować iPhone? Są pierwsze przerażające wyliczenia po cłach Trumpa

Czy to możliwe? Niestety tak. Apple produkuje wszystkie swoje urządzenia w Azji – głównie w Chinach – gdzie ma dostęp do inżynierów zdolnych spełniać ekstremalnie wysokie standardy jakości. Zresztą sam Apple przyznał w swoim raporcie rocznym, że próba przeniesienia produkcji do USA to droga przez mękę.