Ten smartfon wygląda, jakby był zrobiony ze śmieci. Kupisz go za 1000 zł

Już podczas premiery zwykłych smartfonów z serii Nothing Phone (3a) firma chwaliła się kwestiami lepszego podejścia do ekologii - wykorzystania materiałów z odzysku do tworzenia komponentów i nie tylko. Nowy krótki zwiastun smartfona CMF Phone 2 Pro wskazuje, że urządzenie również zawiera części wykonane ze śmieci. Szczególnie widać to w przypadku panelu tylnego o nietypowej teksturze z biało-czarnymi kropkami i jasnym, szarym kolorze.