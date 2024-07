CMF Phone 1 - to byłby najlepszy smartfon za 1000 zł, gdyby nie jeden brak

Co natomiast z ładowaniem? Urządzenie wspiera uzupełnienie energii o mocy 33 W za pomocą kabla. Korzystając z markowego zasilacza Nothing o mocy 45 W (który w tym przypadku jest overkillem), przy w pełni rozładowanym urządzeniu po pół godziny mogłem liczyć na ok. 50 proc. uzupełnionego akumulatora. Aby naładować sprzęt do pełna, potrzebujemy ok. 80 minut. Nie jest ani szybko, ani wolno. Jako użytkownik iPhone’a powiedziałbym, że to dobra wartość. Niemniej jednak szybkie ładowanie w smartfonach z Androidem to coś pięknego i uzależniającego.