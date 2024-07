Kupujesz raz, kupujesz tanio - i masz telefon na lata. OnePlus Nord 4 - pierwsze wrażenia

Zresztą OnePlus się pofatygował do instytutu TUV SUD i oddał Norda 4 do testów - telefon wrócił z certyfikatem, że użytkowany normalnie nie traci na płynności przez sześć lat. Posiadanie telefonu z gwarancją 6-letniej płynności działania to ogromna zaleta dla użytkowników OnePlus Nord 4. Taka gwarancja zapewnia spokój ducha, że urządzenie będzie działać bezproblemowo przez długi czas, co jest szczególnie ważne w obliczu szybko postępującej technologii. Dzięki temu, użytkownicy mogą być pewni, że ich inwestycja w telefon nie straci na wartości z powodu spowolnienia działania czy przestarzałości technicznej. Ponadto, taka gwarancja świadczy o wysokiej jakości komponentów i optymalizacji oprogramowania, co jest wyraźnym sygnałem, że producent ma pełne zaufanie do swojego produktu.