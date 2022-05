Nowe technologie a środowisko naturalne. Jeżeli już kupujesz komputer, kup ekologiczny

Co jednak wyróżnia serię Acer Aspire Vero na tle innych laptopów dostępnych na rynku, to materiały, z których zostały wykonane. Producent postanowił bowiem wykonać komputer w taki sposób, aby miał on jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Skoro z takiego sprzętu nie można zrezygnować w dzisiejszym świecie, to warto zacząć myśleć o tym, w jaki sposób powinno się je produkować.