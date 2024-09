iPhone 16 i nowy guzik do aparatu w praktyce. Sprawdziliśmy go

Apple też ma swój pomysł na to, co zrobić, żeby Sterowanie Aparatem było jeszcze bardziej przydatne niż na start. W ramach jeszcze innej aktualizacji oprogramowania iPhone’y 16 zyskają możliwość odpalania z poziomu tego przycisku Apple Intelligence, aby sztuczna inteligencja mogła przeanalizować to, co widzi obiektyw naszego aparatu, czyli np. sprawdzić rasę psa sąsiada albo zapisać wydarzenie w kalendarzu po zeskanowaniu plakatu z informacją o koncercie. Zdjęcia będzie można przesłać też do analizy przez inne usługi takie jak np. ChatGPT.