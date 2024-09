Oto najlepszy iPhone na tej planecie. iPhone 16 Pro i Pro Max - ten przycisk, te funkcje, ten kolorek

Zaczynając od rozmiarów, to pod tym względem można zauważyć największe zmiany. iPhone 16 Pro ma 6,3-calowy ekran, z kolei iPhone 16 Pro Max 6,9-calowy panel. W obu przypadkach są to najlepsze wyświetlacze OLED LTPO pracujące w wysokiej rozdzielczości, wysokiej jasności przy adaptacyjnej częstotliwości odświeżania na poziomie 1-120 Hz. Tak samo jak w poprzednich modelach nie brakuje tu obsługi technologii Always on Display. Co ważne, iPhone'y 16 mają do dyspozycji twardsze szkło Ceramic Shield 2. generacji, które ma być nawet 50 proc. trwalsze.