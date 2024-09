Oto iPhone 16 i 16 Plus. Zakochasz się w nowym przycisku, ale... oficjalnie zapomnij o super funkcjach w Polsce

Ekran iPhone'a 16 ma przekątną 6,1 cala, natomiast model plus to 6,7 cala. Niestety nadal mamy do czynienia z ekranem o częstotliwości odświeżania 60 Hz, bo tak. Jasność to aż 2000 nitów, a w świeci się zaledwie z jasnością 1 nita. Ubolewam nad częstotliwością, ale może za rok Apple dogoni inne flagowce. Zbliża się do nich natomiast w kwestii ładowania, bo w tym roku urządzenia obsługują ładowanie z mocą do 40 W przewodowo i do 20 W bezprzewodowo. Każdy to doceni, nawet największy malkontent. Nieznacznie również wzrosły pojemności akumulatorów. Ekran pokryty jest nowym znacznie odporniejszym szkłem ceramicznym.