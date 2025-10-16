Mamy Oppo Find X9 Pro. Takie zdjęcia robi nowy król fotografii

Ładowanie...

Oppo od lat buduje swoją pozycję jako producent smartfonów z ponadprzeciętnymi możliwościami fotograficznymi. Seria Find X wielokrotnie udowadniała, że firma nie boi się innowacji, łącząc zaawansowane sensory z autorskim oprogramowaniem i współpracą z marką Hasselblad.

Wraz z nadchodzącą serią Find X9, wydaje mi się że producent chce wejść na jeszcze wyższy poziom. Oficjalna zapowiedź modeli Find X9 i Find X9 Pro, które zadebiutują 28 października w Barcelonie, stawia sprawę jasno: ma być grubo i potężnie.

Co wiemy o nowych smartfonach? Już trochę: sercem obu modeli jest najnowszy system aparatów Hasselblad Master Camera System, którego pracą zarządza autorski silnik fotografii obliczeniowej OPPO, nazwany LUMO Image Engine.

Model Find X9 Pro idzie o krok dalej, wprowadzając 200-megapikselowy teleobiektyw. Aparat powstał w ścisłej współpracy ze szwedzkimi inżynierami – od kalibracji matrycy po projekt całej optyki – co ma zapewnić niespotykaną dotąd szczegółowość na zdjęciach z przybliżeniem.

Nowa seria to nie tylko zdjęcia. Oppo położył duży nacisk na nagrywanie wideo, oferując rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę w standardzie Dolby Vision. Dla bardziej zaawansowanych twórców przygotowano możliwość zapisu w formacie LOG z obsługą ACES (!). Dodatkowe funkcje, takie jak Stage Mode oraz AI Sound Focus, mają pozwolić na rejestrowanie czystego dźwięku i wyraźnego obrazu nawet podczas głośnych wydarzeń, np. koncertów.

Aparat OPPO Find X9 Pro w praktyce

Miałem okazję spędzić z OPPO Find X9 Pro kilka godzin jeszcze przed dzisiejszą prapremierą i mogę potwierdzić, że zapowiedzi producenta mają całkiem niezłe pokrycie w rzeczywistości.

Spore wrażenie robi wspomniany 200-megapikselowy teleobiektyw. Wstępne testy pokazują, że poziom szczegółowości na zdjęciach z przybliżeniem jest naprawdę wysoki, a oprogramowanie LUMO Image Engine skutecznie dba o to, by obraz był ostry i wolny od cyfrowego szumu.

200-megapikselowy teleobiektyw robi duże wrażenie i zapewnia poziom szczegółowości, który w przybliżeniach jest trudny do pobicia. Jednak to, co zaskakuje jeszcze bardziej, to spójność i jakość całego systemu.

Oprogramowanie pozwala na wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości z każdego aparatu, a rezultaty są po prostu znakomite. Niezależnie od wybranego obiektywu, fotografie cechują się imponującą szczegółowością i, co najważniejsze, zachowują jednolitą, naturalną kolorystykę charakterystyczną dla współpracy z Hasselblad.

Sample od 0,6x do 6x

Ergonomia? Jest. Design? Też

Seria Find X9 wprowadza mocno odświeżone wzornictwo, w którym główną rolę grają matowe wykończenia. Zarówno szklane plecki, jak i aluminiowa rama zostały zmatowione, aby poprawić komfort chwytu i zapewnić elegancki wygląd. Urządzenia będą dostępne w kilku wariantach kolorystycznych: Find X9 w odcieniach Titanium Grey, Space Black i Velvet Red, a Find X9 Pro w wersjach Silk White i Titanium Charcoal.

Dopełnieniem konstrukcji są płaskie ekrany otoczone ultracienkimi, symetrycznymi ramkami o grubości 1,15 mm z każdej strony. Model Find X9 wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,59 cala, natomiast Find X9 Pro otrzymał większy panel o przekątnej 6,78 cala.

Wydajność i bateria nowej generacji

Za wydajność nowych smartfonów odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9500, co czyni serię Find X9 jednym z pierwszych urządzeń na rynku wyposażonych w ten układ. Równie istotnym elementem jest bateria krzemowo-węglowa trzeciej generacji, która charakteryzuje się większą gęstością energii.

Pojemność akumulatora w modelu Find X9 wynosi 7025 mAh, a w Find X9 Pro aż 7500 mAh. Według deklaracji producenta, takie ogniwa mają zapewnić do dwóch dni pracy przy standardowym użytkowaniu.

Więcej szczegółów na temat specyfikacji i dostępności poznamy podczas globalnej premiery.

Oliwier Nytko 16.10.2025 15:20

