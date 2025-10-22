Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"

Ładowanie...

Kiedy PKP Intercity zaczęło robić promocje w stylu czeskich przewoźników pojawił się poważny kłopot – owszem, są tanie bilety, ale za to brakuje miejsc.

Z jednej strony wielki sukces i powody do zadowolenia. W komunikacie przesłanym mediom PKP Intercity ogłosiło, że 20 października prawie 135 tys. seniorów podróżowało z PKP Intercity za 1 zł. Z okazji Dnia Seniora osoby po 60 roku życia mogły skorzystać ze specjalnej promocji przygotowanej przez przewoźnika.

Celem akcji było zwiększenie mobilności i zachęcenie tej grupy społecznej do skorzystania z wygodnych przejazdów pociągami narodowego przewoźnika. Była to dobra okazja, aby seniorzy mogli wybrać się w podróż do rodziny i znajomych, czy zwiedzić różne zakątki Polski – wyjaśnia PKP Intercity.

Przewoźnik dodaje, że to kolejna akcja promocyjna, która jest skierowana do konkretnej grupy wiekowej organizowana poza sezonem wyższych przewozów. W Dzień Edukacji Narodowej uczniowie i studenci mogli również kupić bilet za złotówkę. Promocja była jeszcze większym sukcesem, bo liczba sprzedanych w promocji biletów wyniosła 315 tys. W połączeniu z tradycyjną sprzedażą udało się pobić historyczny rekord frekwencji.

Czyli – jest się z czego cieszyć.

W teorii tak. W praktyce nie do końca.

Druga strona medalu

Z drugiej strony mamy płacz i zgrzytanie zębów. Już wcześniej pojawiały się głosy, że na 20 października nie da się kupić biletów, bo wszystkie miejsca zajęły osoby skuszone promocją. Niezadowoleni byli związkowcy i pasażerowie. "Gazeta Wyborcza" cytowała list czytelniczki podróżującej z Warszawy do Rzeszowa. Przez brak biletów musiała zadowolić się miejscem siedzącym, wyruszając z samego rana. "Wolałabym zapłacić regularną cenę i mieć możliwość kupienia biletu" – stwierdziła.

W rozmowie z "Wyborczą" Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, zapowiedział zmiany w promocjach. "Musimy mieć nad tym większą kontrolę" – przyznał. Choć z akcji skorzystało wielu pasażerów – z przeprowadzonych przez przewoźnika ankiet wynikało, że aż 30 proc. promocyjnych podróżnych wcześniej nie podróżowało koleją albo robili to sporadycznie – to PKP Intercity wyciągnie wnioski. Przedsprzedaż będzie krótsza, wprowadzony zostanie również limit tańszych miejsc w pociągach.

Kusi, by uderzyć w populistyczne tony: "Brawo, zadowoleni? Mniej osób będzie miało szansę na tani bilet!"

Tyle że nawet nie o to chodzi.

Czegoś tu nie rozumiem. Prezes PKP Intercity w rozmowie z "Wyborczą" przyznaje, że celem akcji było pokazanie nowym pasażerom, jak zmieniła się polska kolej. Chciano "dotrzeć do tych osób, które nie znają kolei i nie wiedzą jeszcze, jak bardzo zmieniły się pociągi i dworce". Liczby i ankiety pokazują, że to się udało. A jednocześnie z promocjami jest coś nie tak. Niby to jasne, że nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka, ale coś mi tu zgrzyta.

Operacja się udała, pacjent zmarł. PKP Intercity przyciągnęło pasażerów, więc promocja była sukcesem, ale zdenerwowało innych podróżnych, co oznacza, że potrzeba zmian.

PKP Intercity znalazło się w niełatwym położeniu

Na rynek weszli Czesi, którzy zaczęli oferować bardzo tanie bilety. To nie tak, że PKP Intercity nie miało wcześniej promocji, ale czeskie wyprzedaże zaszumiały niektórym w głowie. I trudno się dziwić, bo oferta była naprawdę atrakcyjna. RegioJet musiało się pokazać, bo jest nowym graczem na rynku, ale miało też prościej. Połączeń na start jest mało, na dodatek nie wszyscy wiedzą, że taka opcja jest już dostępna. Bilety nie są tak szeroko dystrybuowane, współpraca z Koleo dopiero rozkwitnie.

PKP Intercity mogło z rękami w kieszeniach patrzeć na popisy nowego konkurenta. Tyle że ta beznamiętna reakcja miałaby poważne konsekwencje. Przewoźnik szybko zacząłby zbierać cięgi za to, że Czesi mogą sprzedawać tanio, a nasz rodzimy gigant jakoś się kwapi do spektakularnych obniżek.

PKP Intercity mogło też odpowiedzieć. I odpowiedziało

Bilety dla uczniów i studentów za złotówkę? Proszę bardzo. Dokładamy taką samą ofertę dla seniorów. Jak tam, koledzy z Czech, słyszeliśmy, że dajecie pasażerom wodę za darmo. Nieźle, nieźle, podziwiamy. A co u nas? Nic specjalnego, o naszych rekordach frekwencyjnych pewnie słyszeliście. Pojechaliśmy sobie też w Tatry, do Zakopanego. Pendolino, bo czemu nie. Sprzedawaliśmy z tej okazji bilety po złotówce. Śmiesznie się składa, bo od razu poszły, więc dołożyliśmy jeszcze jeden skład. No, to będziemy lecieć. Giewont pozdrawia most Karola!

Pojawiają się głosy, że PKP Intercity nie musiało ripostować z aż takim przytupem – tak sądzą np. branżowi specjaliści z Fundacji ProKolej.

Z drugiej strony walka toczy się ciągle o nowych podróżnych, dlatego rozumiem motywację PKP Intercity. Owszem, można było rozciągnąć promocję na kilka dni, jak zauważał Piotr Rachwalski na profilu Komunikacja Zastępcza. Tylko czy wtedy nie skorzystałoby jeszcze więcej osób i efekt odczuwalny byłby przez trzy dni, a nie jeden?

PKP Intercity zrobiło to, czego wcześniej chcieli ludzie: obniżyło znacząco ceny biletów

Tyle że część pasażerów nagle była jak pingwin z bajki na memie: teraz już promocji nie chcę. Bo zabrakło dla mnie. To ja wolę płacić pełną cenę. Dopłacę, byle siedzieć!

Rozumiem rozgoryczenie, ale rozumiem też PKP Intercity. Ktoś powie, że łatwo mi działania przewoźnika usprawiedliwiać, troszcząc się o seniorów, bo nie dojeżdżam do pracy czy szkoły, a 14 i 20 października zadowolony siedziałem w domu. Inaczej bym śpiewał, gdyby to padło na mnie, nie kupiłbym biletu i przedzierał się przez tłum na dworcu. Tyle że tak, niestety, bywa. W piątki jest większy ruch. W niedziele jest większy ruch. Po świętach również, podobnie jak przed świętami. Dlatego nie zwlekam z zakupem do 24 grudnia czy 2 listopada. Trzeba się z tym liczyć, że czasami miejsca zabraknie. Niestety.

"To zniechęca do kolei!" – powiecie. Ale to problem każdego środka transportu. Nie zawsze będą tanie bilety na samolot. Ba, wyjdźcie na ulice i zobaczcie, co dzieje się na drogach. Kierowców jest wielu i są korki.

Oczywiście przewoźnicy muszą zdawać sobie z tego sprawę, ale z pustego trudno jest nalać. Nowe wagony dopiero są produkowane. PKP Intercity posiada kontrakty na dostawę nawet 644 wagonów wyłącznie u polskich producentów. Niedługo pierwsze wyjadą na tory. Były też plany, by kupić używane z Niemiec – póki co okazało się, że są z tym problemy – ale wyobraźcie sobie, jaki krzyk by się od razu podniósł. A PKP Intercity musi działać, żeby pomieścić tych, którzy chcą jeździć pociągami. Jest nas coraz więcej i to cieszy, ale rosnąca frekwencja jest również wyzwaniem.

Dlatego zapowiedź zmian w promocjach nieco mnie zmartwiła

Promocji będzie mniej, będą limity. Ktoś skorzysta, ale nie wszyscy. Może to i lepiej, niech PKP Intercity robi promocje dopiero wtedy, gdy wagonów będzie tyle, że na pewno wszyscy chętni się pomieszczą. A w tym czasie pojawią się głosy i narzekania, że Czesi bilety sprzedają taniej niż my?

No cóż, PKP Intercity chciało, ale widzicie, co się stało. Jak się nie obrócisz, plecy zawsze z tyłu.

Adam Bednarek 22.10.2025 14:44

