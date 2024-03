Nowy MacBook Air z M3 jest lepszy niż MacBook Pro. Pod tym jednym względem

Nowy czip ma być nawet o 60 proc. szybszy niż autorski procesor M1, natomiast w porównaniu do M2 nie powinno być znaczących różnic. Układ jest wyposażony w maksymalnie 8-rdzeniowe CPU i 10-rdzeniowe GPU i obsługuje do 24 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. Zarówno w 13-calowym MacBooku Air 13, jak i 15-calowym modelu producent deklaruje do 18 godzin pracy na jednym ładowaniu. Dodatkowo usprawniony został aspekt WiFi – zamiast standardu WiFi 6 mamy teraz WiFi 6E, które jest z reguły szybsze i bardziej stabilne.