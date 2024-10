Co zamiast MacBooka Air M1? Wybieramy najlepsze alternatywy

W podobnej cenie do MacBooka Air M1 znajdziemy propozycję Lenovo – Yogę Slim 6 w wersji z procesorem Intel Core i5-13500H. Sprzęt ma do dyspozycji 14-calowy ekran OLED pracujący w rozdzielczości FullHD+ (1920 x 1200 pikseli) w rozszerzonych proporcjach 16:10. Panel co prawda cechuje się niższą rozdzielczością, natomiast mamy tu matrycę OLED o bardzo wysokim kontraście, prawdziwym HDR oraz wysokiej jasności 400 nitów (odświeżanie to wciąż tylko 60 Hz).