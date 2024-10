Co zamiast Apple Watch 10? Oto najlepsze alternatywy

Zegarek nie wymaga dopłaty do wersji LTE - domyślnie ją wspiera, niezależnie od wariantu. Urządzenie przede wszystkim jest dużo masywniejsze. Ma potężną kopertę 49 mm, która jest dużo większa nawet od Apple Watch Series 10 46 mm. Nie jest to zatem propozycja dla każdego - taki zegarek został stworzony dla posiadaczy większych nadgarstków. Większy rozmiar to również większa bateria. W dalszym ciągu nie zachwyca, ale z Ultra będziecie musieli ładować sprzęt nie każdego dnia, a średnio co dwa dni. To wciąż po prostu kiepski wynik, no ale takie są zegarki Apple.