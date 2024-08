Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki

Na szczęście notebooka można podpiąć do zewnętrznego ekranu. Zdecydowanie warto wygospodarować nieco miejsca na biurku, by takowy postawić - tym bardziej że nie musi to być model z najwyższej półki, jeśli planujemy na nim wyświetlać głównie dokumenty, pliki PDF itp. To, co istotne, to możliwość wyświetlenia na ekranie naraz edytora tekstu i strony internetowej albo dokumentu z notatkami.