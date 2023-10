Ten zegarek popsuł mi święta. Garmin Venu 3 - recenzja

Jedyne, do czego mogę się przyczepić w kwestii ekranu, to to, że z jakiegoś powodu jest to pierwszy zegarek Garmina od lat, który doprowadzał mnie do absolutnego szału, jeśli chodzi o system automatycznego podświetlania ekranu po podniesieniu nadgarstka. Przyznaję, działa to zawsze, 10 na 10 przypadków, ale działa o ułamek sekundy zbyt wolno - o ten ułamek, który spędzamy na wgapianiu się w czarny ekran, na którym już coś powinno być. Nie jest to potężne opóźnienie - żonie musiałem wytłumaczyć, o co chodzi, zanim to zobaczyła - ale jeśli mamy z tym kontakt kilkadziesiąt albo kilkaset razy dziennie i za każdym razem swędzi nas od tego mózg, to można się delikatnie zdenerwować.