Co zamiast iPhone'a 16? Oto najlepsze alternatywy

iPhone 16 nie wspiera 45-watowego ładowania, tak jak to sugerowały plotki. Apple wciąż zaleca korzystanie z 20-watowego zasilacza do uzupełniania energii w tym modelu. Jeśli szukacie czegoś, co naładuje się w okamgnieniu, to godną propozycją będzie tegoroczny OnePlus 12. Telefon wspiera 100-watowe ładowanie po kablu. 30 minut wystarczy, aby naładować urządzenie do pełna (12 minut do 50 proc.). Propozycja ma też duży akumulator 5400 mAh.