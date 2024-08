Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?

Jeśli weźmiemy pod uwagę tablet z Windowsem, taki jak np. Microsoft Surface, sprawa jest prosta: po podłączeniu klawiatury z gładzikiem może on działać tak samo, jak klasyczny laptop. Ma dostęp do tego samego oprogramowania, co notebooki, nawet jeśli nie jest aż tak wydajny, jak pełnoprawne komputery - ze względu na to, że wszystkie podzespoły musiały się zmieścić pod ekranem - to i tak się sprawdzi w ramach większości zadań.