iPhone 14 kontra iPhone 13 i iPhone 14 Pro. Który smartfon Apple'a kupić pod koniec 2022 r.?

We wrześniu potwierdziły się krążące od miesięcy plotki, że w tym roku do tego tańszego z nowych 6,1-calowych telefonów firmy z Cupertino nie trafi najnowszy procesor (jedynie iPhone'y 14 Pro i iPhone'y 14 Pro Max dostały układ Apple A16 Bionic). Mimo to iPhone 14 nie ma dokładnie tego samego chipa, co iPhone 13. Jest to co prawda Apple A15 Bionic, ale w wersji z iPhone'ów 13 Pro i Pro Max.