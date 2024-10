Co zamiast iPada 10? Wybieramy najlepsze alternatywy

Co ciekawe iPad 10. generacji również działa na czipie z 2020 roku – A14 to jednostka, która trafiła do iPhone’ów 12. Wydajność w obu tabletach powinna być na dobrym poziomie – spokojnie wystarczającym do typowych, tabletowych zadań (przeglądanie internetu, prosta edycja wideo, oglądanie filmów). Pad 6 od Xiaomi ma dużą baterię 8840 mAh, wspiera ładowanie 33 W (do 100 proc. w 99 minut) i wspiera rysik (do kupienia osobno).