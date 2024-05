Ten tablet Samsunga kupisz swojemu dziecku. Właśnie wleciał do Polski

Nowy Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 to nieco odświeżona wersja modelu z 2022 r. Największą zmianą w wydaniu z tego roku jest serce, czyli procesor w postaci Exynosa 1280. To czip, który drzemał w Galaxy A53, więc wydajność w codziennym użytkowaniu powinna stać na dobrym, a nawet bardziej niż zadowalającym poziomie. RAM co prawda na pierwszy rzut oka nie powala – mamy tylko 4 GB, co w 2024 r. wydaje się już zbyt małą ilością i chciałoby się co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej.