Zapomnisz o istnieniu ładowarki. Wyciekł telefon Samsunga z potężną baterią

Jak podaje Evan Blass - osoba której przecieki są przeważnie w 100 proc. prawdziwe - urządzenie ma wyróżniać się nowoczesnym designem z płaską ramką i unikalnym wzorem na tylnej obudowie. Mi on przypomina nieco odwrócony motyw ze "skóry" z Galaxy S5. Co do kolorów, dorwiesz go w trzech opcjach: jasnoniebieskim, ciemnoniebieskim oraz szarym.