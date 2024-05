Sony wypuściło potwora - Xperia 1 VI oficjalnie. Przybył w towarzystwie brata 10 VI

Zapytacie - jaka to była bolączka? Trzy aplikacje do zdjęć, video ich obróbki, które na dodatek miały skomplikowaną obsługę. Sony chciało dać użytkownikom swoich smartfonów doświadczenia zbliżone do korzystania z pełnoprawnych aparatów z serii Alfa. Niestety, to co doskonale sprawdza się w aparacie, nie jest odpowiednie dla smartfona, gdzie większość użytkowników chce szybko zrobić zdjęcie, bez zbytniej refleksji. Jeżeli myślicie, że to widzimisię rozpuszczonego recenzenta, to się mylicie.