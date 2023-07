Sony Xperia 10 V - recenzja. Zachwyca i nie zachwyca jednocześnie

Inne elementy specyfikacji też wpływają na odbiór Xperii 10 V, ale to fakt, ile ten telefon waży jest czymś, co wyróżnia go już na starcie. Producent deklaruje, że to najlżejszy smartfon obsługujący 5G. Z moich wcześniejszych wyliczeń wynika, że to w ogóle jedna z najmniej ważących premier ostatnich miesięcy. I chociaż na odległość trudno wyobrazić sobie różnicę pomiędzy 155g a 208g, to uwierzcie, jest znacząca.