Tecno Spark 10 Pro - recenzja. Dobry nie tylko dlatego, że tani

Wspomniałem już, że jest duży, ale najważniejsze jest to, że jest czytelny i po prostu przyjemny dla oczu. Rozdzielczość wynosi 2460 na 1080 pikseli (zagęszczenie na poziomie 396 ppi), natomiast sam ekran to LED odświeżany w 90 Hz. Jest czysto, wyraźnie, rzekłbym: soczyście. Jako że mówimy o sporym ekranie, to nie przeszkadza grubsza ramka na dole - ta na górze już w ogóle jest trudna do odnotowania. Cieszy mnie fakt, że przedni aparat nie jest "przyspawany" do górnej ramki, tylko stanowi osobną wysepkę. Znowu na plus wychodzą rozmiary wyświetlacza, bo trudno w zasadzie dostrzec tę skromną plamkę - a ja akurat jestem z tych, którym przedni aparat nie tyle co przeszkadza, ale zwykle bywa odnotowany. Tu nie miałem z tym problemów.