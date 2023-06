Chcą zrobić trzęsienie ziemi w Polsce. Smartfon premium od 400 zł

Trzeba pamiętać, że określenie „premium” nie zawsze oznacza to samo co „bardzo drogi”. Można mieć budżetowy produkt za 500 zł i mieć doświadczenie premium. Chcemy pokazać, ze to możliwe, by za tę cenę mieć produkt z szybkim ładowaniem, fajną baterią i wieloma innych funkcjami, kojarzonymi z droższymi modelami.



Na początek, w modelach Spark 10 i Spark 10 Pro będziemy mieli po dwie specyfikacje, Spark Go i Pop 7 będą natomiast w jednej specyfikacji. We wrześniu będziemy rozszerzać portfolio. Chcielibyśmy w IV kwartale wprowadzić nasze topowe modele. Nie będzie to szeroka sprzedaż, ale mamy deklarację od naszych partnerów, że jeżeli wprowadzimy je na rynek, to znajdą u siebie miejsce nawet w małych ilościach.