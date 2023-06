Infinix Note 30 oficjalnie. Oto specyfikacja i ceny nowych telefonów

System operacyjny uczy się również użytkownika i ładuje akumulator domyślnie do 80 proc. Dopiero tuż przed tym, gdy zwykle wstajemy, doładowany zostanie do 100 proc. Do tego Infinix skupia się na bezpieczeństwie poprzez dbanie o to, by ogniwo się nadmiernie nie nagrzewało ani nie przeładowywało.