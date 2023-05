Ten smartfon będzie kosztował grosze i zaoferuje potężne ładowanie bezprzewodowe. Przewodowe zresztą też

Smartfon(y) z serii Infinix Note 30, które będą w stanie zapewnić takie wartości ładowania, mają kosztować poniżej 300 dolarów, czyli ok. 1250 złotych. Mówimy zatem o urządzeniach ze średniej półki cenowej, a nie sztandarowych smartfonach z krwi i kości.



Co prawda, do premiery jeszcze pozostało nam poczekać - bo ta odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, ale z pewnością warto. Jeśli taki smartfon trafiłby na polski rynek, mógłby rozgromić konkurencję.