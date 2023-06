Kosztuje mniej niż 1000 zł, a może zawstydzić iPhone’a. Tecno Spark 10 Pro - pierwsze wrażenia

Zarówno front, jak i plecki telefonu są pokryte szkłem. Z przodu widać w nim wycięcie na kamerkę do wideorozmów, która robi zdjęcia o wielkości do 32 megapikseli. Na pleckach kolei mamy wyspę aparatu z dwoma obiektywami i sporą podwójną diodą doświetlającą. Co prawda jedno z imponująco wyglądających oczek to 0,8-megapikselowy czujnik głębi, ale to główne chwyta kadry o wielkości nawet 50 Mpix (f/1.6). Zobaczymy jeszcze, jak sprawdzi się ono w praktyce.