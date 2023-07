OPPO Reno10 5G i OPPO Reno10 Pro 5G - pierwsze wrażenia Spider's Web

To skoro różnice w teorii znamy, można przejść do praktyki. Wliczając w to to, co w obu modelach jest identyczne. Przy czym na wszelki wypadek ostrzegam - z telefonami miałem styczność przez dość krótki czas, więc należy to traktować wyłącznie jako pierwsze wrażenia. Na pełną recenzję przyjdzie jeszcze czas.