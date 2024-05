Infinix Note 40 Pro najpierw rozwalił mi szyszynkę pudełkiem, a później zrobił to ponownie działaniem

Smartfon jest piękny, co tu dużo pisać. Nie ukrywam, że jestem fanem zakrzywionych wyświetlaczy, lubię je, korzysta mi się z nich niesłychanie wygodnie, ale najbardziej lubię ich wygląd. Urządzenie z takim ekranem wygląda po prostu lepiej, wydaje się być produktem premium. I dokładnie takie wrażenie robi Infinix Note 40 Pro. Z przodu ma olbrzymi ekran, a z tyłu obudowa ma kolor, którego nie potrafię nazwać. Mieni się różnymi odcieniami i wygląda to naprawdę dobrze, aż żal chować taki smartfon do etui. Plusem jest to, że producent nie poszedł po taniości i nie dał przezroczystego silikonowego etui, tylko estetyczne pokryte wegańską brązową skórą. Takie etui jestem w stanie przełknąć. Zwłaszcza że producent poniekąd zmusza nas do korzystania z niego. Wspomniałem wcześniej o ładowarce bezprzewodowej, która działa jak MagSafe w iPhonie. Otóż do korzystania z niej potrzebne jest właśnie to etui, bo w nim zatopione są magnesy.