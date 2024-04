Ten telefon robi show. Sprawdziłem, czy Infinix Note 40 Pro wygra z ryżem

Jeśli chodzi o parametry sprzętowe, to na co dzień będziemy mieli do czynienia ze sporym, 6,78-calowym wyświetlaczem AMOLED o zakrzywionych krawędziach, rozdzielczości 1080 x 2436 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i warstwie ochronnej Corning Gorilla Glass. Za wydajność odpowiada natomiast układ MediaTek Helio G99 Ultimate, wspomagany przez 12 GB RAM (z opcją programowego rozszerzenia do 24 GB) i 256 GB pamięci na dane. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia w kwestii wydajności - jest dobrze. Moje standardowe początkowe "testy", polegające na leżeniu na kanapie i graniu w Call of Duty, nie przyniosły żadnych rozczarowujących rezultatów - gra działa bardzo sprawnie na domyślnie dobranych ustawieniach, a telefon niespecjalnie chce się w trakcie takiej, nawet długotrwałej, zabawy nagrzać. Na więcej testów przyjdzie jeszcze czas, ale póki co pierwsze obserwacje są naprawdę obiecujące.