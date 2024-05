Test realme 12 5G: nie ma ładniejszego ekonomicznego smartfonu 5G z Android 14

W codziennej zdjęciowej praktyce aparat 108 MP nie ma wyraźniej przewagi nad popularnymi modelami 100 MP. Co nie zmienia faktu, że realme 12 5G wykonuje bardzo przyjemne dzienne zdjęcia. Może nawet zbyt przyjemne. Jak wiele telefonów z niskiej i średniej półki, także ten przejawia tendencje do przejaskrawiania barw. Przez to trawa jest soczystsza a kwiaty bardziej kolorowe niż w rzeczywistości. Oczywiście jest to możliwe do skalibrowania.