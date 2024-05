Jeżeli zastanawiałeś się nad kupnem soundbara, to przestań. On naprawdę robi różnicę

Podłączyłem soundbar do telewizora, instalacja zajmuje jakieś 35 s, z których większość czasu upływa na strategicznym rozmieszczeniu satelitek, bo wszystkie głośniki parują się automatycznie. Zestaw podłączony, odpalam, wybieram w opcjach dopasowanie dźwięku do przestrzeni, tak żeby algorytmy same dobrały odpowiednie ustawienia dla danego pomieszczenia i moja szczęka opada w dół. Akurat okres realizacji materiału zbiegł się z odkryciem przeze mnie wspaniałego serialu Yellowstone, w którym dźwięki budują klimat. Muzyka w intro, z głębokim basem, zaczęła poruszać czułe struny w mojej duszy, ale potęgę poczułem później, gdy po mojej lewej stronie z satelitek usłyszałem rżenie konia, poczułem się, jakbym znajdował się w centrum akcji, dokładnie w tym miejscu, w którym stał John Dutton. COŚ NIESAMOWITEGO. Musiałem napisać to caps lockiem, bo małe litery nie oddają pełni tego, co doświadczyły moje uszy. Leżąc wygodnie na kanapie, w skąpanym w ciemnościach salonie, gdzie jedynym źródłem światła był ekran, czułem się jakbym jechał właśnie przez prerię razem z bohaterami. Immersja była niesamowita. A ja nawet nie doszedłem do 25 proc. możliwości tego zestawu audio. Żeby usłyszeć pełną moc poczekałem do następnego dnia, gdy skończyła się cisza nocna, a hałas jest bardziej akceptowany.