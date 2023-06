Sztandarowy w każdym decybelu. Kino domowe Samsung Q990C - recenzja

Pilot jest bardzo prosty i wygodny. Raczej nie jest jakości premium, ale prawdę powiedziawszy nikogo to nie powinno za bardzo obchodzić. Wyjąłem go z pudełka wyłącznie do zdjęć - za sprawą standardu eARC (lub ARC) i mobilnych aplikacji nie ma najmniejszej potrzeby sięgania po owego pilota. Wystarczy ten od telewizora lub kontrolki z mobilnej apki, gdy to z niej ma być odtwarzany dźwięk.