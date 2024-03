Samsung odświeżył swój tani tablet. Oto co zostało ulepszone

Jeśli chodzi o możliwości, to największą zmianą jest procesor. Co prawda firma nie ujawnia dokładnego modelu, jedynie informuje, że jest to 8-rdzeniowa jednostka pracująca z taktowaniem 2,4 i 2,0 GHz. Nieoficjalnie mówi się, że może to być autorski Exynos 1280, który trafił m.in. do hitowych telefonów, takich jak Samsung Galaxy A53 oraz Galaxy A34. Poprzedni model S6 Lite z 2022 r. korzystał z przestarzałego na dzisiejsze czasy, choć wciąż niezłego Snapdragona 720G, więc nowy tablet powinien zaoferować wyższą wydajność.