Nie musisz wymieniać telefonu. Starsze Samsungi z ważną aktualizacją

No dobrze, może nie do końca jest jasne, bo prawdopodobnie nie znacie tego języka, ale wynika z tego to, że starsze urządzenia dostaną wszystkie funkcje, które znamy z Samsunga Galaxy S24. Według wcześniejszych zapowiedzi na starsze smartfony miały trafić wyszukiwanie poprzez zakreślanie kółkiem, tłumaczenie na żywo, asystent notatek i asystent aparatu. Teraz lista została rozszerzona o asystenta pisania, asystenta transkrypcji, generowanie tapet za pomocą promptów, podsumowanie stron internetowych i tworzenie filmików slow motion.