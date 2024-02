Samsung chce, żebyś korzystał z tego na każdym urządzeniu. Mówi, że dopiero się rozkręca

Styczniowe wydarzenie Galaxy Unpacked było wręcz historyczne dla Samsunga, bowiem wtedy koncern zaprezentował nie tylko najnowsze smartfony z serii Galaxy S24, ale także Galaxy AI oraz zapowiedział Galaxy Ring.



Ponadto, jak wiemy z oficjalnych informacji, Galaxy AI działające przy wsparciu Gemini Nano, zawita nie tylko do najnowszych smartfonów Samsung. Możemy go wyczekiwać także na zeszłorocznych flagowych modelach, jak i słuchawkach Galaxy Buds. Ale jak się okazuje, to nie koniec wyliczanki, bowiem Samsung chce nas ubrać w Galaxy AI.